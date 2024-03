Ces jeunes croyants qui vivent leur la foi en suivant le chemin de croix

Près de 180 jeunes de la paroisse de Saint-Joseph de Faa'a se sont retrouvés dans une des vallées de Hitia'a ce matin pour réaliser un chemin de croix. Au programme, une halte dans chaque station avec une lecture des textes bibliques et des chants. Une initiative organisée tous les ans, dans le cadre du carême.

Raihei Nadjarian/Eric Tang •

La foi, c’est ce qui a uni aujourd’hui 180 jeunes, rassemblés pour parcourir le chemin de croix. Pour ces jeunes croyants, la religion leur permet de s’éloigner des vices. "Quand tu vas à la messe, tu apprends qu'il ne faut pas faire de bêtises sur la route, ne pas fumer comme d'autres", "Jésus est toujours dans notre coeur, il nous aime toujours comme notre famille", "La messe est un endroit de confession, non seulement pour les jeunes qui sont presque tous les soirs dehors en train de faire des bêtises", voici ce que pensent certains jeunes.



Le ciel loué

Parmi les accompagnateurs, il y a des pères et des mères, qui ont fait baigner leurs enfants très tôt dans la religion. La plupart sont fiers, leurs enfants ont su trouver leur chemin dans la vie. "Mes enfants ont oeuvré, ont grandi dans la religion catholique, et ej suis toujours derrière eux. C'est grâce à la religion, à la prière qu'ils ont un bon travail aujourd'hui", avoue Lucie Hikutini.





Plus de 200 croyants ont fait le déplacement, tous guidés par le père Abraham. Lui aussi l’a remarqué, il a vu des jeunes s’éloigner de la délinquance pour se tourner vers la religion. "Qu'offre le monde ? Violence, mal, alcool, drogue. Une fois que les jeunes sont touchés par la grâce de Dieu, par le christ, ils prennent ce chemin-là. On les voit se convertir, on les voit changer, ils sont sortis de ces fléaux, et ils sont attachés au christ. Ils forment une communauté de jeunes qui s'entraident", explique père Abraham.

La foi déplace les foules. • ©Polynésie la 1ère



Amour, partage et respect de l’autre, des valeurs acquises pour ces chrétiens. Qui en plus d’avoir parcouru le chemin de croix, semblent avoir trouvé aussi leur chemin de vie.