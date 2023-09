« Devenez famille d’accueil » : appel aux volontaires

Offrir aux adolescents ce qu'ils n'ont jamais eu, c'est le rôle d'une famille d'accueil. Elles ne sont pas encore assez nombreuses au fenua alors la protection judiciaire de la jeunesse tente d'en recruter de nouvelles.

« Devenez famille d’accueil », c’est le thème du séminaire proposé par la PJJ ce samedi, à la mairie de Papeete. Près d’une trentaine de personnes y ont assisté pour comprendre le fonctionnement du dispositif de placement. En 2022, la PJJ recensait une trentaine de familles d’accueil pour une cinquantaine de jeunes placés, âgés de 11 à 21 ans. L’objectif pour 2023 : constituer un vivier plus important en recrutant davantage de familles, car il y en a encore trop peu.

Libertine Tikitohe fait partie de ces familles d’accueil déjà en place, et est venue partager son expérience. Elle a accueilli son tout premier jeune il y a 5 ans et a déjà aidé sept enfants à retrouver un cadre, un équilibre de vie et un accompagnement scolaire et professionnel.

Il n’y a pas de famille type. Elle peut être monoparentale, il faut simplement qu'elle soit adaptée à l’enfant.

En plus d’une indemnité de 36 euros par jour (soit près de 4 000 Fcfp), le service de la PJJ assure un accompagnement juridique et médical pour ces jeunes placés.