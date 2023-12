Distribution de poisson, le geste solidaire des pêcheurs pour Noël

À une semaine de Noël, les pêcheurs de Vaipo'opo'o ont distribué du poisson aux familles les plus fragiles. Ce geste a bénéficié à près de 200 familles de Punaauia.

Kaline Liénard (mise en ligne : Mereini Gamblin) •

Les lutins du père noël débarquent leur hotte : 60 bonites de plus de 10 kilos chacune à découper et à mettre en paquet. Il faut s’activer car les familles arrivent dès 8 heures. Deux paquets sont généreusement offerts à une première famille, pour nourrir les neuf membres du foyer.

Chaque année, l’association des pêcheurs de Vaipo’opo’o se mobilise. Une véritable chaîne humaine de solidarité, qui opère depuis six ans maintenant.

« Cette année on a essayé d’avoir un généreux donateur pour le gazole, en bons carburants. Et l’association, elle, a rémunéré les bateaux qui ont participé à cette journée. Ce poisson, il y en a énormément dans l’eau. La nature a été vraiment généreuse et c’est pour ça qu’on a décidé, tout spécialement avant les fêtes, d’offrir ce poisson, car comme vous le voyez, il est assez gros » confie Steve Vonbalou, président de l’association.

60 bonites de plus de 10 kilos chacune à découper et à mettre en paquet pour les donner aux familles dans le besoin. (18 décembre 2023). • ©Polynésie la 1ère

Noël...pour TOUS

Et pour ceux qui n’ont pas pu se déplacer, la hotte du père noël vient jusque dans leur quartier. Même si le chemin peut s’avérer difficile d’accès, le père noël est équipé tout terrain. Léonard Teriitaumihau, résident depuis 15 ans à Outumaoro, récupère ainsi sa part de poisson avec laquelle il pourra cuisiner « un peu de poisson cru ou sinon frit avec du soyou, de la sauce huître et des oignons », nous dit-il.

À chaque distribution solidaire, l’association peut compter sur le service social de la mairie pour les guider. « On essaye de changer de famille que toutes les familles soient effectivement contentées. Ça se passe deux fois dans l’année : avec le concours de pêche puis en fin d’année ce sont les pêcheurs » explique Aldo Tirao, conseiller municipal.

Une demi tonne de poisson a été distribuée le 18 décembre, pour le plus grand bonheur de deux cents familles de Outumaoro jusqu’au PK 18. Quant aux restes, ils ont régalé les habitants de l’océan.