DROGUE. Le gouvernement lance un sondage sur la méthamphétamine

Le gouvernement, sous l’impulsion de la Ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Prévention contre la délinquance, Nahema TEMARII, lance un sondage sur la méthamphétamine en Polynésie française. Objectif de ce questionnaire : comprendre et lutter contre les effets dévastateurs de la méthamphétamine dans notre société.

Ce sondage se divise en deux questionnaires anonymes, l’un réservé aux non-consommateurs (potentiellement victimes ou témoins) et l’autre aux consommateurs. Ces questionnaires sont accessibles jusqu’au 14 juin 2024. Ils visent à mieux comprendre la consommation de méthamphétamine en Polynésie française, ses impacts sur les individus et la société, et les besoins en matière de prévention et d’accompagnement.

Le questionnaire 1 : à destination des consommateurs de méthamphétamine

Il vise à recueillir des informations sur les parcours des consommateurs de méthamphétamine, leurs motivations, leurs modes de consommation, les défis rencontrés et leurs besoins en matière d’aide et de soutien.

Le questionnaire 2 : à destination des personnes confrontées à la problématique dans leur entourage

Il s’adresse aux personnes qui sont confrontées à la consommation de méthamphétamine d’un proche (famille, ami, voisin…). Il vise à comprendre les impacts de cette consommation sur leur entourage, les besoins en matière d’information et de soutien, et les leviers à activer pour prévenir les risques.

Un appel à tous ceux qui sont concernés par la méthamphétamine est lancé, que ce soit directement ou indirectement, à répondre à ce sondage et à diffuser l’information autour d’eux.

Les derniers évènements tragiques (suicide d'un jeune homme, accident mortel de la circulation routière, séquestration suivie de mort, etc.) sont la preuve que ce sujet impacte fortement notre société.



Les questionnaires sont accessibles en cliquant sur les liens suivants :

- Pour les consommateurs : https://forms.gle/1X37RBun1Bn1pkzt5

- Pour les non-consommateurs : https://forms.gle/u3NKLB7saUeoYfw79

Avec communiqué du gouvernement.