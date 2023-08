Du Heiva aux CJA, Matani Kainuku a franchi le pas

Sa mutation refusée l’an dernier par le ministère de l’Education local avait suscité l’émoi de la communauté. 1 an plus tard, et après 2 ans passés en métropole, Matani Kainuku retrouve ses terres. Désormais inspecteur de l’éducation nationale, son vœu est d'offrir un bel avenir aux jeunes des CJA.

C’est d’un pas déterminé que ce mardi matin Matani Kainuku débute sa prise de fonction en tant qu’inspecteur de l’éducation nationale.

C’est en 2021, à l’âge de 49 ans qu’il réussit le concours. Et après 2 ans de formation à l’académie de Normandie en métropole, il revient au fenua fort de cette expérience. Il sera en charge des 21 CJA de Poynésie, une mission qui lui tient à cœur et qu’il connait très bien. "Avec la direction générale et le ministère de l'Education en Polynésie, il est question aujourd'hui de se poser sur le statut juridique des CJA, de manière à les faire évoluer, toujours au service au service des élèves", confie le tout nouvel inspecteur, "c'est un dossier qui est important aussi bien que la maternelle, l'élémentaire que le collège ou le lycée, ce sont nos élèves, nos enfants du fenua qui méritent aussi toute notre attention".

Connu pour son investissement pour la culture polynésienne, il a mené la troupe Nonahere pendant plus de 20 ans et a présidé le Heiva durant 4 années. Matani compte bien mettre tout son savoir et son expérience au service des jeunes en intégrant la culture dans l’apprentissage scolaire. "Ce qui est important c'est bien sûr d'être bien dans ses baskets en tant que Polynésien, mais d'être en capacité aussi de s'enrichir des autres cultures. On comprend mieux, je pense, un héros français parce qu'on aura bien travaillé aussi les héros polynésiens",

Homme de conviction, déterminé, père de famille, Matani semble bien parti pour faire aboutir ses projets dès la prochaine rentrée scolaire, soit 500 élèves au total pour l’ensemble des CJA.