"Ecole en santé", un label pour mieux apprendre en étant mieux

"La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité", c'est la définition de l'OMS. Et être en bonne santé pour mieux apprendre, c'est le but recherché par le label Ecole en santé. Un label attribué à une trentaine d'établissements scolaires reçus ce matin à la Présidence.

ET/AM •

Ce matin à la Présidence, des écoles et des CJA qui ont reçu le label Ecole en santé ont montré le travail accompli pendant l’année scolaire. Cette opération développée dans 35 établissements scolaires dont 9 hors îles du Vent permet d’inciter les enfants à être en meilleure santé autour de 10 thématiques (alimentation, activité physique, hygiène corporelle ou encore lutte anti-vectorielle).

Le projet École en santé a débuté en 2017, les écoles de Moorea étaient pilotes à l'époque.

Les élèves qui ont suivi le programme Ecole en santé écoutent le Président Fritch. • ©Polynésie la 1ère

"On apprend mieux lorsqu’on est en bonne santé. Lorsqu’on apprend mieux, cela favorise la santé. L’éducation et la santé sont indissociables. En nous attachant à promouvoir la santé dans le monde entier, nous profitons au maximum de notre important investissement en faveur de l’éducation", déclarait le Dr Desmond O’Byrne, chargé de la promotion de la santé, prévention et surveillance des maladies non transmissibles à l'OMS.

Au niveau local, "le projet « Ecole en Santé », alliance entre Education et Santé, répond en tout point à cet objectif. En effet, par son approche innovante, utile, bienveillante, il promeut la construction d’une future génération d’adultes plus conscients, éveillés et responsables de leur santé globale, au sein de leur environnement immédiat, tout en y apportant une dimension humaine et communautaire, d’ouverture aux autres et au monde. Ce projet se base sur le développement des compétences psycho-sociales des élèves", précisait en 2020 le docteur Laurence BONNAC-THERON, directrice de la santé en Polynésie française.