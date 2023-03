Edition 2023 : Vahine, tu as des talents !

Une journée pour encourager les femmes polynésiennes dans leurs initiatives économiques se tiendra vendredi 3 mars 2023 dans les jardins de l’Assemblée, de 8h00 à 16h00.

AT/TTP •

Chaque année, l’Union des femmes francophones d’Océanie met en avant les femmes polynésiennes au travers d’une journée spéciale. La 8ème édition de « Vahine tu as des talents » est une occasion de promouvoir l’autonomisation des femmes polynésiennes en les encourageant dans leurs initiatives économiques, sources d’indépendance financière et de réalisation personnelle.

Cette journée s’adresse prioritairement à des femmes qui se lancent, ont besoin d’acquérir de la notoriété et d’être encouragées. Ainsi, les produits qu’elles auront confectionné seront vendus au public, pour suivre ainsi le leitmotiv de l’UFFO : « Je crée, Je produis, Je vends ».

L’UFFO, c’est quoi ?

Au plan régional, l'UFFO est une plateforme regroupant quatre associations de quatre collectivités ou pays francophones (Nouvelle-Calédonie, Vanuatu, Wallis et Futuna et Polynésie Française) qui cherchent à promouvoir l'égalité Homme-Femme ; en droit comme en réalité. Cette égalité effective doit être cherchée en tous domaines, et en particulier lorsque la précarité économique crée des situations injustes.

En Polynésie, l'UFFO est une association qui agit au-delà des principes, pour que l'égalité entre les Hommes et les Femmes soit une réalité effective. Depuis sa création en 2012, l'association mène une double action :

Sur le fond, elle défend l'intérêt d'une approche des questions économiques, familiales et sociales selon le genre (homme/femme); pour cela, l'association sensibilise les décideurs politiques et économiques à la nécessité d'instaurer prioritairement un système de données statistiques et des analyses pour différencier objectivement les situations et ainsi mieux cibler les politiques et la prise de décisions.

Sur le terrain, l'association axe principalement ses actions sur la promotion de l'autonomie économique des femmes ; car disposer de ressources pour soi ou pour améliorer la situation de sa famille est une clé primordiale pour sortir de la précarité et s'épanouir.

