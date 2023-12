Emballer des cadeaux pour se faire de l'argent de poche à Noël

Emballer les cadeaux, ça n’a l’air de rien, mais ça prend du temps ! Aussi, les commerçants apprécient déléguer cette activité. À Papeete autour du centre Vaima, l’association des scouts de France s'en charge. Les petites mains sont souvent des étudiants désireux d'arrondir leur fin de mois.

Il y a aussi des bénévoles. C’est le cas de Mélanie depuis 8 ans. Une semaine avant Noël, elle est en poste, prête à rendre service.

Les commerçants non plus, n’ont pas le temps à l’heure du rush. Ils sont heureux de ne pas avoir à gérer l’emballage des paquets cadeaux. Déléguer l’emballage des cadeaux est également un avantage pour les clients.

Des fois on se retrouve submergés, on a une file d'attente de clients qui continuent d'arriver et si on devait passer du temps à faire du papier cadeau, les clients vont être énervés, stressés...donc cela nous aide énormément d'avoir les scouts.