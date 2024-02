Etablissements scolaires et crèches fermées: les consignes respectées (presque) à la lettre

Par mesure de précaution : Tous les établissements scolaires et universitaires étaient fermés ce mercredi, et cela, jusqu'à demain. Les consignes de fermeture des écoles ont bien été respectées. En revanche, du côté des garderies, il y avait une certaine confusion, ce matin.

Pierre Emmanuel Garot, James Heaux •

Des écoles fermées, un campus déserté...Pour y trouver âme qui vive, direction la résidence universitaire. C’est la que nous rencontrons Floyd Mahinui, responsable de la cité U: "L'Université nous a demandé de nous confiner chez nous et d'éviter toute sortie, de se limiter au strict nécessaire si on un impératif. C'est assez particulier comme ambiance.... ça rappelle le COVID !"

Les étudiants de la Cité U forcés à se confiner: "ça va nous permettre d'avancer sur nos travaux universitaires" • ©P.1ère

Si les consignes de fermeture des écoles ont bien été respectées, du côté garderies c’est la confusion. En effet hier après-midi l’agence de régulation sanitaire et sociale annonçait la fermeture des structures d’accueil pour mineurs à partir de midi ce mercredi. "C'était un peu galère car on a eu l'information que ce matin" s'insurge Liné Tunutu, Directrice de "Kid's café". "Car j'avais déjà dit aux parents qu'on seraient ouverts. Donc j'ai du rappeler tous les parents pour leur dire de récupérer leurs enfants".

Certaines garderies ont ouvert leurs portes comme d'habitude ce mercredi matin avant de devoir les refermer. • ©P.1ère

Confusion dans certaines garderies

"Pas évident à gérer" pour l'un des parent rappelés: "Ma compagne a du poser un jour de congé pour que l'on puisse s'organiser. Ils ferment les crèches et les garderies mais nous on a besoin d'aller travailler !". Demain jeudi, les écoles et garderies des Iles du vent et des Raromatai resteront fermés. Certains parents ont déjà pris leurs dispositions: "Nous on habite juste à côté de l'Université" nous dit Libor Prokop, "du coup en fonction des consignes, à 2 minutes de là, c'est facile de les respecter. On ne se déplace pas trop non plus.... on sait qu'il n'y aura personne (NDLR: sur la route)".

En attendant la ré ouverture des établissements scolaires et universitaires, les élèves sont appelés à suivre les consignes de travail sur Pronote ou sur l'ENT.