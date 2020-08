Expressions tahitiennes d’hier à aujourd’hui : le livre "Na Tatou Tera" présenté au ministre de la Culture

"Na tatou te ra" est un condensé d'expressions et de culture Ma'ohi, une identité forgée par un peu plus de 600 ans d'histoire et de rencontre, bref, un syncrétisme religieux mais surtout culturel

"E ‘ute te varua !", "Mon âme est en joie !". C’est avec bonheur que le ministre de la Culture et de l’environnement, chargé de la promotion des langues polynésiennes, Heremoana Maamaatuaiahutapu, a reçu, mardi, Ludmilla, Moana a Tapea, qui lui a remis l’ouvrage intitulé : "Nâ tâtou terâ ! Nos expressions tahitiennes d’hier à aujourd’hui", co-écrit avec Christiane a Mare et publié par l’association Parau.

"E Tâporo ra, e tâporo ihoâ ia !", soit "Le fruit ne tombe pas loin de l’arbre !", qui équivaut en quelque sorte à l’expression " : les expressions et formules populaires font partie intégrante de notre quotidien. Elles sont partout.



Elles font des conversations de savoureux échanges. Pour donner un conseil, raconter une anecdote, raconter une histoire ou décrire une personne, il est quasi impossible de les éviter. Ces expressions et formules de la langue tahitienne sont courantes, usuelles et font toute la richesse de notre reo tahiti et de leurs locuteurs. Sinon, comment faire sans elles, ne serait-ce que pour illustrer notre quotidien et les personnes qui nous entourent ?

Cet ouvrage nous fait découvrir ce trait qui fait qu’une langue ne ressemble à aucune autre par son aspect le plus amusant, mais certainement pas le plus banal. "’O roto roa !", car "il fait mouche !"

Il vient à point, réconcilier jeunes et moins jeunes, au moment où survient la rupture dans la transmission intergénérationnelle du reo tahiti.