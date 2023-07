Faaati Moorea : le décès du rameur interroge sur la sécurité

La zone de Haapiti où a eu lieu l’accident de va'a, samedi 8 juillet, est connue pour sa dangerosité. Le décès du rameur relance ainsi le débat sur la sécurité des compétiteurs pendant les courses. Faut-il baliser ? Faut-il porter des gilets ?

Polynésie la 1ère (MLSF), Heiarii Tahiata, Shiquita Teiva et Sandro Ly •

C'est un terrible drame qui est arrivé samedi lors de la Faaati Moorea. Moeino Maita, connu du monde du va'a, est décédé en pleine course. La pirogue de son équipe s'est retrouvée embarquée par une vague sur le récif de Haapiti, le rameur est resté coincé au moment de l'impact.

La zone de Haapiti où a eu lieu l’accident de va'a est connue pour sa dangerosité. Les Maoti présents dans la zone font monter les vagues lorsqu’elles viennent se fracasser sur le récif. Errol Maoni est un rameur bien connu du fenua. Il a ramé plusieurs fois la Faaati Moorea.

Il y a deux ans maintenant, il est même intervenu en jet ski pour sauver un rameur de Hinaraurea dont le va'a avait chaviré dans la même zone.

Le décès du rameur relance le débat sur la sécurité des compétiteurs pendant les courses. Faut-il imposer le port du gilet ? Comment mieux baliser le parcours afin d’éviter les zones à risques, comme les entrées ou sorties de passe ? Autant de questions auxquelles devra répondre la ministre des Sports Nahema Temarii.

"Ça doit être l'occasion de remettre à plat l'ensemble des mesures prises pour sécuriser les sportifs (...) Après, on le voit, et on peut parler de l'Hawaiki Nui, notamment la dernière étape, physiquement et humainement, je ne vois pas comment on peut mettre un gilet et faire preuve d'autant de combativité sur autant de kilomètres mais ça n'empêche qu'effectivement si un gilet aurait pu aider notre ami, c'est une piste qu'il va falloir remettre sur la table. Il va falloir discuter". Pour la ministre des Sports, toute décision sera donc prise de manière consensuelle avec la fédération tahitienne de va'a et les sportifs.