Le rôle crucial de l'éducation et de l'emploi dans la lutte contre la pauvreté

Partager :

L'invitée café du jeudi 7 mars 2024 Maiana Bambridge, conseillère économique, social, environnemental et culturel (CESEC). Elle a fait adopter par le Cesec sa proposition d’autosaisine sur la pauvreté au fenua et les pistes de réflexion « vers un modèle social plus juste. »

La Polynésie française, une société à deux vitesses : Vers un modèle social plus juste". Cette proposition a été votée favorablement par le CESEC avec 42 voix pour et une abstention. L'objectif est de mettre en lumière les inégalités et la pauvreté en Polynésie, qui se manifestent à travers divers aspects tels que la pauvreté monétaire, éducative, en matière de logement et de santé. Les données de différentes études, dont certaines datant de 2009, montrent une progression de la pauvreté malgré des fluctuations liées à l'activité économique. Maiana Bambridge fait comprendre également l'importance de l'éducation, du logement, de l'emploi et de la santé dans la lutte contre la pauvreté. Les inégalités sont importantes en Polynésie. Quand on parle de pauvreté en Polynésie, le mot pauvreté recouvre plusieurs types d'inégalités. La pauvreté n'est pas qu'une histoire d'emploi et d'activité mais cache également d'autres phénomènes qui sont ceux que je viens de décrire notamment éducatifs. Maiana Bambridge est interrogée par Ibrahim Ahmed Hazi : Maiana Bambridge est interrogée par Carlos Natua :

Partager :