Fenua d'avant : 1998, la reprise de la filière café à Rurutu

Comme chaque dimanche on replonge dans le passé, avec notre rubrique Fenua d'avant. Aujourd'hui, on remonte en 1998, lorsque la production de café était en plein développement à Rurutu.

Yves Haupert / archives (MLMG) •

Il fut un temps où la production de café battait son plein à Rurutu. Dans les années 1960, elle tournait autour de cent tonnes par an. Puis elle est passée par des hauts et des bas : huit tonnes en 1989, redescendue à une tonne en 1995 puis remontée à trois tonnes en 1997, grâce à la variété Catimor, plus résistante et plus rentable que la Red Caturra.

À l'époque, cinq mille pieds avaient été introduits pour relancer la production, entre 350 et 400 Fcfp le kilo selon la qualité du café. Rurutu comptait 70 hectares de plantations pour à peine soixante planteurs, bien souvent découragés par des versements de salaires trop aléatoires.

L'homme du café à cette époque, c'était Gaston Sang. Le torréfacteur rachetait la totalité du café produit aux Australes...et il soulignait déjà un manque de main d'œuvre.

Depuis, la filière ne s'est pas beaucoup développée localement, alors même que le "café-pain-beurre" est presque une institution en Polynésie... Quelques plantations subsistent néanmoins aux Australes, où la production a connu un léger regain avec la crise sanitaire - elle oscille entre trois à quatre tonnes par an.