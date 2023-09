Fenua d'avant : après les émeutes de 1995

Notre rubrique dominicale vous ramène en 1995 après les émeutes. Le 7 septembre, nos journalistes dressaient le bilan...

Brigitte Olivier / archives (MLMG) •

Dans la matinée du 7 septembre 1995, les spécialistes du secteur commerce, les huissiers et les assureurs ne pouvaient que constater les dégâts. Devant le nombre de magasins et de restaurants pillés et brûlés, tous ont eu des réactions presque fatalistes, vu l'ampleur du mouvement social la veille.

Avant tout calcul, il leur a fallu expliquer aux commerçants qu'il ne fallait rien remettre en état avant d'avoir pris des photos ou garder des preuves. À l'époque, beaucoup de personnes ont perdu leur appartement et leur travail dans les flammes. Du côté de l'aéroport, le sinitre était évalué à un milliard Fcfp, sans constat précis.

Regardez le reportage de Brigitte Olivier :