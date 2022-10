Festival de la jeunesse : chasser le spectre du Covid

Trois mille personnes, c'est le nombre de participants attendus pour le Festival de la jeunesse. Une nouvelle édition dans laquelle diverses activités seront proposées, mêlant sport, culture, environnement et prévention.

(MEL: K.Lienard) H.Teuira / L.Tetuanui •

Le Festival de la jeunesse en plein préparatifs. Et pour cause, 3000 participants sont attendus pour cette nouvelle édition. Au programme, des activités mêlant sport, culture, environnement et prévention. Tout cela prendra place au parc Paofai et sur l'esplanade de Toata, et réunira des jeunes de Tahiti, Moorea et des îles sous le vent.

Au delà de la fête, les futurs adultes polynésiens réfléchiront également à des projets à mettre en place pour améliorer leur quotidien.

Écoutez les précisions du directeur des services de l'Union pour la jeunesse, il répond à notre journaliste Heipua Teuira :