Fête de la science autour du sport

La fête de la science s'est officiellement ouverte aujourd'hui, dans les jardins de l'Assemblée. Cette année, le thème retenu met en lien le sport & la science, en préparation de l’arrivée des Jeux Olympiques et paralympiques 2024 prévus au fenua dans le cadre des épreuves de surf.

LG avec communiqué •

La 32e fête de la science s'est ouverte officiellement ce mardi dans les jardins de l'Assemblée de Polynésie.

La Fête de la Science est un évènement international célébrant la science, les techniques et innovations, organisé par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en collaboration avec la délégation de la Recherche de Polynésie française et l’écomusée – Te Fare Natura.

Pour cette occasion, Onyx Le Bihan, double championne d'Océanie de pêche sous-marine, qui continue à transmettre son expérience aux pêcheurs de Polynésie à travers des formations dispensées par son association To'a Hine Spearfishing, a été nommée ambassadrice de la Fête de la science.

Un projet scientifique a été proposé à 6 classes, allant de la maternelle à la terminale, leur permettant de revêtir la peau d’un chercheur et de s’initier à la démarche scientifique.

Les classes participant aux projets scientifiques ont présenté le fruit de leurs 5 semaines de travail.

Ces élèves étaient issus du groupe scolaire de Mara’a Vaipuari’i, du collège de Papara, du collège de Huahine, du collège de Taravao, du lycée Diadème, et du lycée Professionnel de Mahina.

Le prochain événement se tiendra le samedi 25 novembre, et mettra en avant les acteurs oeuvrant dans les domaines du Sport et de la Science. Des ateliers et des activités seront proposés de 8h30 à 16h, et auront lieu au Criobe, au domaine Kellum à Opunohu, ainsi qu’à la Gump station à Moorea.