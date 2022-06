Fête des pères : les papas moins choyés que les mamans ?

Après les élections samedi, il sera temps de faire honneur aux pères de famille le dimanche 19 juin. La fête des pères, célébrée chaque année le troisième dimanche de juin, arrive juste après la fête des mères... C'est peut-être ce qui la rend moins populaire ?

MG / CF •

Dans les rues de Papeete, vendredi matin, on ne se pressait pas pour choyer les papas. La rue piétonne était quasi déserte, les magasins peu fréquentés. À 2 jours de leur fête, les pères seraient-ils les oubliés en cette veille d’élection ? Pas forcément : c’est habituel après une fête des mères riche en cadeaux. Et on le sait, les pères sont moins "compliqués"...

Les bijoux n’ont pas la cote mais le textile se vend bien. En boutique, ce sont surtout les femmes qui achètent et tous les cadeaux ne sont pas destinés pas aux principaux intéressés.

Quelques idées cadeaux...

Les restaurants fermés le dimanche n'ouvriront pas spécialement pour l'occasion. Alors pourquoi pas des chocolats pour les papas gourmands, ou un alcool apprécié ? Une boîte à outils ou une bonne tronçonneuse peut aussi combler un papa bricoleur...

Décidément pas facile d'être père, juste après la fête des mères... Un bon repas en famille fera très bien l'affaire !