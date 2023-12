FEUX D'ARTIFICE. Magie des fêtes, cauchemar des chiens : quelles sont les règles ?

C'est le symbole du passage à la nouvelle année : les feux d'artifice. Synonymes de fête, ils peuvent néanmoins terroriser les animaux, en particulier les chiens, et être dangereux pour ceux qui les manipulent. Voici quelques précautions à prendre.

Mereini Gamblin •

C’est une tradition à chaque moment de célébration ! Mais pour nos compagnons canins, les feux d'artifice sont souvent source de terreur. Le gros bruit soudain fait perdre tous leurs repères aux chiens. Ils peuvent s'enfuir, se pendre s'ils sont attachés, provoquer des accidents sur la route ou devenir agressifs...

Petits conseils pour vos chiens

Les associations de défense des animaux conseillent de ne pas mettre ses chiens en laisse pendant les fêtes, de les isoler le plus tôt possible et les garder en sécurité. "Attention, il est possible de se faire mordre quand un chien est en grande panique et qu'il a peur. Soyez prudent" prévient Véronique Munsch, présidente du club canin de Pirae.

Si vos chiens ont pris la fuite, il existe deux moyens pour les retrouver plus rapidement ;

, qui permet d'associer le chien à un propriétaire. Cette puce est obligatoire à partir de l'âge de 4 mois. "Cela se fait chez le vétérinaire comme une injection de vaccin" précise Véronique. un petit médaillon que vous pouvez accrocher sur le collier du chien, avec votre numéro de téléphone.

Quelques consignes de sécurité

Il faut donc prendre soin de ses amis à quatre pattes mais aussi de soi...car les feux d'artifice peuvent présenter des risques et causer des blessures s'ils sont mal utilisés, raison pour laquelle ils ne sont vendus qu'aux personnes à partir de 16 ans. "C'est pour ça que la vente libre est interdite à Tahiti. (...) Nos vendeurs se doivent de donner les consignes de sécurité par rapport aux produits. Et on retrouve encore les consignes de sécurité sur les produits" nous dit Bastien Ponceblanc, artificier.

Les prix varient entre 200 et 20 000 xpf. Ils sont repértoriés en quatre catégories : K1, K2, K3, K4. Le K1 est autorisé à partir de 16 ans, les catégories K2 et K3 sont réservées uniquement aux adultes et le K4, aux professionnels.

Parmi les consignes de sécurité : rien ne se tient à la main. "Ce type de produits, on les met dans un sceau et on les plante. On allume bras tendus, toujours reculé. On a une mèche qui dure à peu près 15 secondes, donc l'utilisateur a le temps de se reculer. Après, on a les feux d'artifice compacts, qu'on vient caler avec des parpaings. Pareil : toujours bras tendu, jamais la tête au-dessus. On a une mèche qui dure à peu près 20 secondes, le temps d'allumer, de reculer puis de contempler" explique Bastien.

Un conseil : ne jamais revenir sur son feu d'artifice tout de suite après l'avoir lancé, au cas où il reste un coup qui ne s'est pas enclenché. "On laisse tranquillement 30 minutes, après on revient et on range" souligne l'artificier.

La plus grosse affluence de l'année est attendue ce week-end...et rien ne sera vendu au moins de 16 ans.