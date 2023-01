Fin des vacances, demain c'est la rentrée !

Après un mois de vacances, les 49 000 élèves reprennent le chemin de l'école le 9 janvier. En cette veille de rentrée, les familles profitent de ce moment calme avant le rush de la reprise.

LT / MG •

"Demain, c'est le retour à la réalité" donc "oui, c'est important de se détendre" confient les passants. Sortie à la plage, promenade au parc ou repas en famille, dehors ou à la maison...la population profite du dernier dimanche de vacances. Car dès lundi, les parents seront de retour au travail et les enfants, à l'école.

Heureusement, le soleil est au rendez-vous pour se détendre un maximum.

Au programme du jour : la préparation des affaires d'école pour les enfants mais aussi "physiquement" et "mentalement" car il faudra se réhabituer aux réveils matinaux et, pour les plus jeunes, à se séparer à nouveau des parents.