Foncier: le titrement des terres pour Rurutu et Rimatara se poursuit

Le dispositif de "titrement des terres" jusqu'ici passées sous le Domaine continue. Aujourd'hui 17 terres ont retrouvé propriétaires, 10 pour l'île de Rimatara et 7 pour Rurutu. En tout, ce sont 213 terres à Rurutu et 208 à Rimatara qui ont été jusqu'ici, rétrocédées au familles , en application de la loi du pays adoptée à l’APF en 2020.

Rimatara et Rurutu ne bénéficient en effet pas de la procédure de déclaration foncière contrairement au reste de la Polynésie. Les terres dans ces deux îles étaient ainsi quasiment toutes passées au Domaine, le pays pour compenser cela a mis en place cette loi pour permettre de remettre un titre de propriété aux familles. Ce dispositif exceptionnel et temporaire est possible jusqu’en 2025, passé ce délai plus aucune demande ne sera acceptée.