Football : Pelé, considéré comme le meilleur joueur de tous les temps, est mort

L'icône du football brésilien, surnommé "le roi Pelé" est mort ce 29 décembre, des suites d'un cancer, à l'âge de 82 ans.

LG avec AFP •

Edson Arantez do Nascimento de son vrai nom, connu mondialement sous le nom de Pelé, est décédé ce 29 décembre, des suites d'un cancer, à l'âge de 82 ans, à Sao Paulo (Brésil), où il était hospitalisé depuis quelques jours.

Considéré pour beaucoup comme le meilleur joueur du monde, le seul à avoir remporté trois fois la Coupe du monde (1958, 1962 et 1970). La première fois, il n'a que 17 ans et reste le plus jeune joueur à avoir remporté une Coupe du monde.

Fils d'un footballeur amateur, il intègre le Bauru AC à 13 ans, avant de devenir le mythique attaquant de la Seleçao.

Un an après son dernier titre de champion du monde, Pelé décide de mettre un terme à sa carrière internationale. C'était en 1971. Mais il continue tout de même à jouer en club, notamment aux Etats-Unis.

A 37 ans, la légende raccroche définitivement les crampons.

Après sa vie de sportif, Pelé fut ambassadeur de l'ONU en 1977 et ministre des sports entre 1995 et 1998.

Au Brésil, il reste une légende du football, et du sport en général.