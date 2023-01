Frangipane, au chocolat ou vegan...en janvier, la galette est reine

L'épiphanie est célébrée chaque premier dimanche de l'année. Ce jour-là, il est de tradition de déguster une galette des rois, avec une fève cachée à l'intérieur. Généralement à la frangipane, cette pâtisserie est chaque année revisitée...

MC / DC / MG •

Après Noël et la Saint-Sylvestre, l'épiphanie est l'occasion de continuer à festoyer. Il s'agit d'une fête chrétienne qui célèbre le Messie venu et incarné dans le monde et recevant la visite et l'hommage des Rois mages. Ce jour, qui n'est pas férié, est célébré le premier dimanche de janvier sauf si celui-ci est le 1er janvier. Ce sera donc ce 8 janvier, mais sur certains calendriers la date officielle est le 6 janvier.

La galette des rois fait son retour dans les vitrines. Tradition typiquement française, elle a conquis les Polynésiens, friands de cette pâte feuilletée au goût d'amande... Plusieurs milliers de galettes sont consommées chaque année au fenua, une aubaine pour les professionnels du secteur.

Les parfums sont de plus en plus diversifiés : chocolat, poire/goyave, ananas, coco, framboise/pistaches...mais la frangipane reste la favorite ; et la galette vegan a aussi trouvé sa place.

Beaucoup plus légère mais tout aussi délicieuse, elle a conquis les consommateurs. “Le plus difficile c’est de trouver les bons accords et les bons dosages. Car il faut pouvoir s’adapter aux produits traditionnels et réadapter la frangipane avec tout ce qui est végétal" explique un pâtissier.

De la margarine à la place du beurre, de la compote de pomme à la place des oeufs, du lait d'amande et le tour est joué ! Pour 340 grammes de crème d’amande, comptez environ 30 grammes de compote. La version vegan offre aussi une alternative aux allergiques...