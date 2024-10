Gaston Flosse crée son nouveau parti, épisode 2

Nouveau nom, nouvelle couleur, nouvel emblème et nouveau drapeau. Gaston Flosse doit dévoiler ce vendredi son nouveau parti depuis sa démission du Amuitahiraa, suscitant le questionnement et les réactions, notamment concernant l'union autonomiste créée lors des dernières élections.

Pierre Emmanuel Garot avec Caroline Farhi •

"Malheureusement nous ne pouvons pas reprendre la couleur orange puisque c'est la couleur officielle du Amuitahiraa" se lamente Gaston Flosse tout en changeant de registre. Après l’avènement de Bruno Sandras à la tête du Amuitahiraa, le vieux lion affiche un rose fushia, toujours très tendance au mois d’octobre. Friand de défis et de nouveauté, selon celle qui partage sa vie et sa vision politique depuis plus de 20 ans, il testait son président intérimaire avant d’agir.

Bruno Sandras a été élu le 29 Septembre président du Amuitahiraa avec 481 voix • ©P.1ère

"Il voulait voir jusqu'où Bruno Sandras est capable d'aller" lance Pascale Haiti, élue sur la liste Tapura Huiraatira en 2023.

Gaston Flosse s'est rendu compte que c'est une personne sur laquelle on ne peut pas compter Pascale Haiti, compagne de G. Flosse et représentante élue sur la liste Tapura Huiraatira

"Avec lui, on ne peut pas construire quelque chose de solide et d'avenir, pour la Polynésie et pour la population".

Côté A Here Ia Porinetia c’est plutôt l’incompréhension. "Gaston Flosse a lui même organisé le renouvellement de son parti, comment peut-on comprendre ?" • ©P.1ère

Amui Tatou, l'union de circonstance

La question du devenir de la plateforme autonomiste Amui tatou se pose aujourd’hui. L'alliance de circonstance lors des dernières législatives survivra-t-elle à cette scission ? Au Tapura Huiraatira on ose y croire, côté A Here Ia Porinetia c’est plutôt l’incompréhension. "Gaston Flosse a lui même organisé le renouvellement de son parti, comment peut-on comprendre ?" s'interroge Nicole Sanquer, élue A Here Ia Porinetia. "C'est sa décision et dès lors qu'on se retrouve dans une union des autonomistes, tant que nous sommes sur la même longueur d'ondes avec G.Flosse, cela nous convient" admet Tepuaraurii Teriitahi, membre du groupe Tapura Huiraatira à l'APF.

"C'est sa décision et dès lors qu'on se retrouve dans une union des autonomistes (...), cela nous convient" admet Tepuaraurii Teriitahi, présidente du groupe Tapura Huiraatira à l'APF. • ©P.1ère

Objectif municipales

"A ce jour nous faisons toujours partie de la plateforme autonomiste. Je parle en tant qu'élue sur la liste Tapura Huiraatira" conclut Pascale Haiti.

Le nouveau parti sera baptisé le 25 Octobre. Il se murmure que le Tahoeraa pourrait renaitre. L'heure de vérité sonnera le 3 mai 2025, lors d’un premier congrès. G.Flosse espère d’ici là rassembler un maximum de voix autonomistes, en vue des prochaines municipales.