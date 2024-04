Golf : initiations gratuites jusqu'à mi-avril

Depuis le 27 mars, le green d'Atimaono propose des séances d'initiations gratuites. Swing, put...le public a pu découvrir les techniques et le langage propres à ce sport de précision, pratiqué dans un cadre plutôt agréable.

« -Vous connaissez le concept du golf ? -Je sais qu'il faut mettre la balle dans un trou ! (rires) » la séance d'initiation commence bien pour les novices... sur le "practice" pour les rudiments. Le practice est une zone d’entraînement ouverte à tous qui permet au golfeur de s’initier ou de progresser sur des tapis de golf.

À presque 75 ans, Philippe se lance : cette activité lui correspond puisqui'il aime la nature et la marche. En effet, le golf est une activité conviviale et un sport à part entière qui permet de parcourir jusqu’à sept kilomètres de marche. C'est son cousin golfeur qui l'a inscrit. « Ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête mais je n'avais jamais osé sauter le pas ! » confie Philippe.

Accessible à tous

Il s’agit surtout de travailler son "swing" : le mouvement effectué lorsqu'on tape la balle à l’aide d’un club en un minimum de coups -ici, pour la mettre dans 9 ou 18 trous successifs. Patience et persévérance sont les maîtres-mots. « Il faut être technique et très concentré. Il faut oublier tout le monde et jouer ! En plus, c'est assez physique », remarquent Sébastien et Yadja.

Rendre accessible le golf à tous, c’est l’objectif de Vaka. Après avoir participé à plusieurs championnats en Nouvelle Calédonie et développé le golf à Wallis, il enseigne sa discipline depuis 2018 à Tahiti.

Les journées découvertes se poursuivent jusqu'au 6 avril à Atimaono et jusqu'au 14 avril à Moorea... À essayer quelles que soient ses conditions physiques.