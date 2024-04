Guerre des pharmacies : enfin une nouvelle réglementation

C'est la fin d'un bras de fer judiciaire, qui aura duré près de 3 ans, entre le tribunal administratif et le jeune pharmacien Polynésien, Teano Cojan. Jeudi 11 avril dernier, l'Assemblée de Polynésie a voté un projet de loi de pays modifiant la réglementation relative à la création de pharmacies et précisant les conditions d'autorisation d'ouverture de ces structures. Pour rappel, Teano Cojan s'était vu contraint de fermer son officine situé à Amanahune à Bora Bora.

La nouvelle a été accueillie avec soulagement par les habitants de Bora Bora. La pharmacie Te Ora peut désormais rouvrir, en toute légalité cette fois-ci. L’assemblée de Polynésie française a validé le projet de loi pays sur l’installation des officines au fenua, en précisant les conditions d’implantations de ces structures.

Rava Mahuta, une habitante de l'île, déclare ravie : "La population de Bora Bora est nombreuse, et c'est essentiel pour nous. C'est véritablement un besoin pour la population, donc une pharmacie c'est bien, deux pharmacies c'est encore mieux !"

Du côté du syndicat des pharmaciens, on est un peu plus rassuré quant à la protection de la profession. Ces derniers ont contribué à l’amélioration du texte de loi en proposant un amendement pour éviter les dérives. Maeva Guérin, docteure en pharmacie, explique que :

"Le texte n'a rien changé pour les conditions de création d'officine. Mais juste au niveau du site d'implantation, c'est qu'on va pouvoir maintenant ajuster l'endroit où on va créer une pharmacie par rapport au flux de population, où il y a du monde. Ce qui est plutôt logique, puisqu'il y a une demande de la population à ce niveau-là." Cédric Mercadal, le ministre de la santé ajoute : "on a réadapté à la réalité de terrain et du besoin de soins. Ça a été une évolution réglementaire issue d'une décision de justice, qui avait entendu ça de manière très limitative."

Des ouvertures d’officines sont d’ores et déjà prévues avec cette réactualisation de la réglementation. De nouveaux dossiers ont été déposés. En Polynésie française, il y a 48 pharmacies pour près de 279.000 habitants.