Gwenola Joly-Coz devrait être nommée présidente de la Cour d'Appel de Papeete. Son installation au Palais de Justice est prévue début janvier. La nouvelle présidente de la Cour, présentée comme possible "garde des Sceaux" pour sa connaissance des dossiers", est actuellement en poste à la Cour d'appel de Poitiers depuis Octobre 2020.

Gwenola Joly-Coz est née le 1er Mai 1698. Elle est mariée et mère de trois enfants. Après avoir obtenu le diplôme de sciences-po Bordeaux et un DEA de droit pénal, elle intègre l'Ecole Nationale de la magistrature, plus jeune auditrice de justice de la promotion 1990. À l’issue de sept années en qualité de juge d'instruction à St-Nazaire puis à Cayennes en Guyane, elle devient secrétaire générale du tribunal de Nantes, où elle est chargée de l'accès au droit et à la communication.

Nommée à l'inspection générale de la justice, le poste de secrétaire générale lui est confié, alors qu'elle dirige des missions de contrôles des juridictions et de la déontologie des magistrats.

Le Conseil Supérieur de la Magistrature l'a désigné trois fois comme présidente de tribunal (Mamoudzou sur l'île de Mayotte, Thonon-les Bains et Pointoise) puis comme première présidente de la Cour d'appel de Poitiers en Octobre 2020.

Une magistrate d'expertise des fléaux de type "violences intrafamiliales"

Spécialiste des politiques publiques d'égalité entre les femmes et les hommes; elle est l'autrice d'une série de portraits de femmes pionnières du ministère de la justice, qui a été récompensée par le prix spécial de l'Ecole Nationale de la Magistrature. En qualité de directrice scientifique, elle a organisé en 2022 un cycle de conférences à la Cour de cassation "Justice: Figures de femmes" qui va se poursuivre par la parution du livre "Femmes de Justice" le 8 Mars 2023.

Référente dans la lutte contre les violences faites aux femmes - des délits dont la société polynésienne est régulièrement le terreau -, elle coordonne des actions de terrain dans les tribunaux, anime des formations à destination des juges et participe à des colloques nationaux et internationaux. Madame Joly-Coz est officier de l'ordre national du mérite et chevalier de d'ordre de la légion d'honneur.