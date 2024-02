Hao : une journée défense et citoyenneté pour les jeunes

Partager :

Mardi 20 février, à l’ancienne mairie de l’atoll de Hao a eu lieu la journée défense et citoyenneté (JDC). Une étape obligatoire pour les jeunes de 16 à 25 ans et une occasion de découvrir l’univers militaire et ses multiples métiers.

Polynésie la 1ère (MLSF) •

Cette étape obligatoire pour les jeunes de 16 à 25 ans permet de rappeler à chacun que notre liberté a un prix... La journée défense et citoyenneté (JDC) est aussi une occasion de découvrir l’univers militaire et ses multiples métiers. C'est pour ces jeunes gens une étape obligatoire dans l’obtention du fameux certificat de participation à la JDC, un sésame qui leur permettra s'ils le souhaitent de s’inscrire au permis de conduire, aux concours de la fonction publique, à certains examens et à un éventuel engagement sous les drapeaux. L'accueil se fait à partir de 8h et la journée se termine à 15h30. "On va leur faire faire un test d'évaluation de la langue française pour déceler d'éventuelles difficultés de lecture. Et les orienter vers un dispositif d'aides si, en plus, ces jeunes appelés sont déscolarisés. Cette journée va être accompagnée aussi de trois animations Défenses et expliquer les missions d'aujourd'hui et il y aune partie recrutement", explique l’adjudant-chef Thomas.

