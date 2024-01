Hommage national à Jacques Delord : suivez en direct la cérémonie aux Invalides

L'ancien président de la Commission européenne, père de l'euro et figure de la gauche française est mort mercredi 27 décembre à 98 ans. Un hommage national lui sera rendu vendredi 5 décembre et retranmis ce jeudi 4 janvier à 23h05 en direct sur Polynésie la 1ère

A l'occasion de l'hommage national à Jacques Delors, qui aura lieu vendredi 5 janvier aux Invalides présidé par Emmanuel Macron, France Télévisions proposera une édition spéciale présentée par Julian Bugier.

Dès 9.25 sur France 2, l'émission débutera par la rediffusion du documentaire de Cécile Amar, « Jacques Delors, itinéraire d’un Européen », consacré à l'ancien président de la Commission européenne, ancien ministre de l'Economie sous François Mitterrand, père de l'euro et figure de la gauche française.

A partir de 10.20 sur France 2 et franceinfo canal 27, Julian Bugier, accompagné de Nathalie Saint-Cricq, éditorialiste politique à France Télévisions, et François Beaudonnet, rédacteur en chef Europe à France Télévisions commenteront, en direct, la cérémonie.

Ils seront entourés, sur le plateau, de Cécile Amar, journaliste, de Michèle Cotta, journaliste et écrivaine, de Jean Garrigues, historien spécialiste de l’histoire politique et de Serge Raffy, journaliste et écrivain.

Les reporters Valérie Astruc, Guillaume Daret, Christelle Méral et Lise Vogel, feront vivre les grands moments de la cérémonie, depuis Paris et Bruxelles.

Une émission spéciale à suivre sur notre site internet