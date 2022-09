Hono ipo - saison 3 | Ilona et Elvin, couple #4

Tuiana Brodien et Moeana Maiotui, vous emmènent à la rencontre d'un jeune couple sur le point de se marier. Découvrez l'histoire d'amour de Ilona et Elvin dans Hono Ipo, ce samedi 17 septembre à 19h30 sur Polynésie la 1ère !

Polynésie la 1ère ; SD •

Samedi 17 septembre, Hono Ipo vous raconte l'histoire d'amour du couple Ilona et Elvin.

Ils ont 4 enfants (16-20-21et 23) et un petit fils né prématurément à Hao aux Tuamotu. Le couple s'est rencontré à Huahine en 1994 lors du stage de Ilona dans un hôtel, dont Elvin est originaire.

C'est sur la plage de l'hôtel où travaillait Ilona qu'ils se sont rencontrés et tombés amoureux. Quelques années après la naissance de leurs 3 enfants, ils ont décidé de s'installer à Rurutu, ile d'origine d'Ilona.

La vie n'était pas facile et les épreuves les ont fait divorcer. Plus d'un an après, c'est le décès de la maman d'Ilona et après sa repentance, Ilona et Elvin se remettent ensemble puis décident de se remarier dans la tradition de l'île de Rurutu.

En ce moment Ilona essaye de monter un snack et son mari s’occupe du faa’apu et de leur plantation de permaculture.

©polynesie

Envoyez 4 au 7944* et aidez-les à gagner leur voyage de noces !

Chaque semaine, vous pouvez voter par SMS au 7944* pour le couple qui vous a le plus touché.



Et pour finir de départager nos tourtereaux, ne manquez pas la grande finale lors de laquelle vous pourrez voter pour votre couple préféré.



(*591 XPF LE SMS)

"Hono Ipo", c'est sur Polynésie la 1ère, tous les samedis à 19h30.