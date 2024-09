Hono ipo - saison 6 | Jessica et Torea, couple #4

Partager :

Samedi 21 septembre à 19h25, Tuiana et Moena vous ouvrent les portes de l'amour avec le mariage de Jessica et Torea. Une célébration remplie d'amour et en toute simplicité vous attend en fin de semaine !

Hono Ipo, votre émission dédiée à l’amour, revient avec un nouveau chapitre passionnant. Une fois de plus, cinq couples ont choisi de se dévoiler et de nous ouvrir les portes de leur préparation en vue de leur mariage, jusqu’au jour J. Moena et Tuiana vous invitent à rencontrer Jessica et Torea. Hono ipo - saison 6 | Moena et Tuiana • ©Pacifictv prod Torea et Jessica se sont rencontrés sur leur lieu de travail. Leur histoire a débutée par une belle amitié puis s'est très rapidement transformée en amour. Ils sont aujourd'hui les heureux parents de trois jolies princesses âgées de 8 ans, 1 an et la dernière qui a seulement 2 mois. Mariés depuis 2014, ils font le choix de célébrer leur union 10 ans plus tard, dans la tradition polynésienne. Pour soutenir Jessica et Torea, le couple #4, il vous suffit d’envoyer par SMS HONO 4 au 7899 (au prix de 370 XPF TTC par SMS).

Partager :