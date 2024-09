Hono ipo - saison 6 | Mateata et Hans, couple #3

Partager :

Samedi 14 septembre à 19h30, Tuiana et Moena vous ouvrent les portes de l'amour avec le mariage de JMateata et Hans. Une célébration remplie d'amour et en toute simplicité vous attend en fin de semaine !

Hono Ipo, votre émission dédiée à l’amour, revient avec un nouveau chapitre passionnant. Une fois de plus, cinq couples ont choisi de se dévoiler et de nous ouvrir les portes de leur préparation en vue de leur mariage, jusqu’au jour J. Moena et Tuiana vous invitent à rencontrer Mateata et Hans. Hono ipo - saison 6 | Moena et Tuiana • ©Pacifictv prod Mateata et Hans se sont rencontrés via les réseaux sociaux et vivent depuis une belle histoire d'amour. Ils sont la preuve que les rencontres virtuelles peuvent aboutir à de grandes relations et créer un lien fort entre deux personnes. Tous les deux aiment rire et sont de nature joviale, même si Mateata avoue être quelque peu jalouse. Ils forment ensemble une petite famille avec leur deuxième enfant à naître pendant les préparatifs du mariage. Découvrez comment ce couple a choisi de concrétiser leur union et ce qu'est un mariage idéal pour nos amoureux du jour. Pour soutenir Mateata et Hans, le couple #3, il vous suffit d’envoyer par SMS HONO 3 au 7899 (au prix de 370 XPF TTC par SMS). ©polynesie

Partager :