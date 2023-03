Immobilier : la flambée des prix freine l'envie d'acheter

En quelques années, les prix ont flambé. Au salon de l'immobilier qui s'est tenu à Faa'a le 4 mars, les agences proposent des F2 pour 31 millions de francs minimum. Alors, quelles solutions pour un premier achat ?

Kaline Lienard (MLMG) •

Ils sont jeunes, ils gagnent correctement leur vie et ne demandent qu'une chose : emménager dans un logement bien à eux. Mais les sommes sont astronomiques et malheureusement, acquérir un bien immobilier devient de plus en plus difficile dans le contexte actuel.

Lehi Yim le confirme : « c’est très compliqué d’avoir un terrain et une maison. Du coup, on se penche un peu plus vers les appartements ». Ce samedi, les visiteurs sont venus se renseigner, dans l'espoir de trouver des solutions. « On vient au salon parce qu’on a l’intention de construire, on est venus se renseigner sur les prix du marché », confie Kuulei Tunutu.

Quelles aides ?

Des aides du Pays existent, comme les maisons OPH en kit. Comptez entre huit et dix millions de francs pour un fare de deux à quatre chambres. Autre solution pour acheter un logement neuf, la VEFA : vente en état futur d’achèvement.

Les agences immobilières proposent également des biens déjà construits. Dans ce cas, on parle du dispositif de première acquisition, mais attention : « quand vous avez acheté dans l’ancien, il faut regarder tous les procès verbaux de l’assemblée générale pour savoir ce qui va être voté, ce qui a été voté, s'il va y avoir un ravalement, pour ne pas que le jeune couple qui achète soit en plus contraint par des charges et des travaux. Dans le neuf, on sait que pendant dix ans, on est tranquille. On sait aussi que l'on n'a pas de taxes foncières pendant cinq ans » explique Liliane Biancuzzi, directrice associée d’une agence immobilière.

S'informer

Autre avantage, les frais d’enregistrement à 1% pour une première acquisition à 25 millions. Malgré tout, il est difficile de s'y retrouver. « Je pense que les gens, à cause de ce qu’on dit par rapport à l’immobilier et aux problèmes d’inflation, ont besoin d’avoir des réponses à toutes les questions qu’ils se posent et rencontrer des experts. Le salon est vraiment là pour s’informer », rassure Nathalie Cobut, organisatrice de l'événement.

De leurs côtés, les agents immobiliers et les notaires ont les mêmes attentes vis-à-vis du Pays : remettre en place une défiscalisation locale, qui permet à l’acquéreur de payer moins cher, selon ses conditions de revenus.