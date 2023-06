Inauguration de l'accueil Te Vaiete pour les sans domicile de Papeete

Ce vendredi a été inauguré l'accueil Te Vaiete de Papeete, à destination des sans domicile fixe. Construit grâce aux dons, il offrira repas, douche et machines à laver, mais aussi soins et accompagnement à l'emploi.

TFA/LG •

Ce vendredi matin a été inauguré l'accueil Te Vaiete, avec Père Christophe, le président de la Polynésie, les bénévoles et donateurs et les sans domicile fixe de Papeete.

Situé à Mamao, le bâtiment permet aux sans abri de prendre une douche, laver leur linge et se restaurer. Il offre également une salle de formation et des soins.

Il s'agit d'un point d'accueil, mais pas d'un centre d'hébergement.

La construction a coûté 260 millions Fcp (dont 35 millions Fcp de taxes reversées au Pays comme aime le rappeler Père Christophe), entièrement financés par des dons privés et le Camica et a nécessité un an de travaux.