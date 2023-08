Incendies de Hawaii : la solidarité polynésienne s'organise

Le dernier bilan provisoire des incendies à Hawaii fait état d'au moins 67 morts. Une catastrophe sans précédent. Là-bas, les secours s’organisent, notamment du côté de la communauté polynésienne.

Après les flammes, les stigmates…La ville de Lahaina, sur l'île de Maui, est détruite à 80%. Au moins 67 personnes ont péri dans le sinistre. Un bilan humain sous-estimé, si l’on en croit le maire du comté de Maui, Richard Bissen, selon qui l’intérieur des nombreux bâtiments consumés par les flammes n’a pas encore été fouillé.

Les dégâts demeurent considérables et plus de 11 000 personnes sont sans électricité sur l’île. Sur place, la communauté polynésienne tente d’aider les sinistrés, comme Tereva Jacobson, une habitante de Maui : "C'est assez dur. Ils n'ont rien : plus d'électricité, pas de réception de téléphone pour contacter des gens...Il y a beaucoup de gens qui n'ont aucune nouvelle de certains membres de leur famille. Il y a aussi beaucoup de gens dans la communauté qui organisent eux-mêmes des collectes de biens et à manger...On trouve des grands camions et on essaie d'amener tous ces camions à Lahaina."

Tapuarii Laughlin, qui vit dans l’île du Nord à Hawaii, est arrivé à Tahiti il y a 3 semaines. Le chanteur, sous le choc, décrit une ville mythique : "Lahaina, c'est vraiment une ville mythique. Il y a toute une histoire. Les gens viennent s'y marier...et c'est tout ça qui disparaît avec les flammes. Je ne sais pas quoi dire après avoir vu ces images...J'ai appelé nos connaissances là-bas...La communauté locale va emmener du ma'a."

Aucun des grands feux n’était totalement contenu jeudi matin. Les vents, moins puissants, en cours jusqu’à la semaine prochaine pourraient faciliter la tâche des pompiers. L’administration Biden a d’ores et déjà annoncé le déblocage d’une aide fédérale pour les zones touchées. La reconstruction est promise.

Une enquête vient d'être ouverte ce vendredi sur la gestion du terrible incendie, alors que certains locaux s'étonnent que les sirènes d'alarme n'aient pas retenti pour prévenir les habitants.