Indo-Pacifique : des Rafale projetés jusqu'à Singapour

Des Rafale Marine du groupe aéronaval français s’entraînent avec l’armée de l’air singapourienne après avoir été projetés depuis l’océan Indien.

ET avec communiqué armée •

Déployé en océan Indien dans le cadre de sa mission ANTARES, le groupe aéronaval français a conduit une projection de puissance sans précédent depuis la mer : trois Rafale Marine ont été catapultés depuis le porte-avions Charles de Gaulle jusqu’à Singapour où ils ont réalisé plusieurs vols avec la Royal Singapore Air Force.

Nommée RASTABAN, cette projection de puissance depuis la mer, sur une longue distance vers l’Asie du sud-est, zone stratégique majeure, est une première. Elle démontre ainsi les capacités opérationnelles des armées françaises et l’implication de la France dans la région.

Pilotes singapouriens et français ont effectué des entraînements tactiques. • ©Comsup

Le 17 janvier, trois Rafale Marine ont ainsi été catapultés depuis le porte-avions Charles de Gaulle, alors qu’il se trouvait au nord de l’océan Indien. Grâce à des ravitaillements en vol réalisés par un avion A 330 MRTT de l’armée de l’air et de l’espace, ils ont réalisé un raid aérien de 4 000 km jusqu’à Singapour. Sur place, ils ont bénéficié du soutien d’une équipe de techniciens aéronautiques, déployés depuis la Bretagne.

Cette mission avait été évoquée cette semaine par l'amiral D'Andigné, commandant la zone Asie-Pacifique et des forces armées en Polynésie, lors de sa présentation des voeux :

©polynesie

Pendant plusieurs jours, les pilotes français ont réalisé des vols en Indopacifique avec la force aérienne de la république de Singapour. Les Rafale Marine ont alors volé aux côtés des avions de combat F15 et F16 singapouriens lors d’entrainements tactiques. Les pilotes ont ainsi pu partager leur savoir-faire et renforcer l’interopérabilité et la coopération avec Singapour, partenaire stratégique de la France en Indopacifique. RASTABAN est une nouvelle preuve concrète des liens anciens qui unissent la France et Singapour et de la confiance entre les deux armées.

RASTABAN démontre l’agilité et la réactivité dont font preuve les armées françaises dans leur capacité de projection de puissance, tout en poursuivant les opérations aéromaritimes. Du nord de l’océan Indien jusqu’en Asie du sud-est, cet exercice incarne la vivacité du lien avec les partenaires stratégiques dans la zone Indopacifique. Ces interactions marquent aussi l’engagement de la France dans cette zone stratégique dont elle est riveraine et souveraine et avec qui elle partage les enjeux sécuritaires.

Du nord de l’océan Indien jusqu’en Asie du sud-est, cet exercice incarne le lien avec les partenaires stratégiques dans la zone Indopacifique. • ©Comsup

Depuis le 15 novembre 2022, la France déploie son groupe aéronaval articulé autour du porte-avions Charles de Gaulle dans le cadre de la mission ANTARES. Les 3000 militaires français et étrangers qui constituent cette force aéromaritime sont engagés en Méditerranée, mer Rouge et océan Indien, dans des zones d’importance stratégique pour les intérêts français et européens. Ils y défendent le respect de l’ordre international ainsi que la liberté de navigation maritime et aérienne, ils y assurent la connaissance et la maîtrise de l’environnement et renforcent les coopérations opérationnelles avec l’ensemble de nos partenaires.