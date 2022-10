Informatique: le codage à tout âge

Dans un monde de plus en plus connecté, coder devient aussi important que lire, écrire et compter, selon les programmateurs informatiques. Une nouvelle école propose des cours à des enfants dès l'âge de 9 ans.

(MEL: K.Lienard) I.Tahiata •

Le codage informatique dès le plus jeune âge est désormais possible au fenua grâce à Skoda, une petite école créée il y a un an et demi. À sa tête, un couple : Teremu Maro et son épouse. Tous deux programmateurs et développeur informatique. Leur objectif : développer le métier de codeur en Polynésie. Un marché dans lequel la main d'oeuvre est quasi inexistante. Découvrez cette école avec le reportage de nos journalistes Ismaël Tahiata et Hubert Liao :

partager l'article