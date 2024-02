Intempéries: le PC crise de Mahina sur tous les fronts, les SDF bien à l'abri

La nuit dernière, les PC crise du HC et des différentes communes ont coordonné les interventions de secours. Pendant ce temps, les 3 centres d'hébergement mis en place pour accueillir les SDF ont tourné à plein.

Pierre Emmanuel Garot et Roan Poutoru •

Au PC de crise de Mahina, tous les moyens de la commune sont mobilisés pour faire face aux grosses intempéries. Et les premiers appels ne tardent pas: les zones rouges sont déjà bien identifiées.

"Toutes les zones du littoral qui mènent à la pointe Vénus sont potentiellement inondations. Alors on croise les doigts pour que ce ne soit pas de grosses pluies diluviennes qui viennent s'abattre sur notre territoire" explique Damas Teuira, maire de Mahina. "Encore une fois on est prêts à sortir les riverains de leurs habitations pour les accueillir dans des zones d'hébergement spéciales. On mobilise également toute la restauration municipale".

Et pour la 1ere nuit d’interventions, ceux sont 11 familles qui ont été évacuées sur l’un des 2 centres d’hébergements à la pointe Vénus.

Le Pc crise de Mahina réunissant policiers municipaux, pompiers et agents de la commune. Il est 20H ce mercredi soir. • ©P.1ère

253 Sans Domicile Fixe biens à l'abri

Du côté de la commune Papeete aussi, on s’organise pour les plus démunis…3 centres d’hébergements ont été mis en place pour accueillir 253 Sans Domicile FIxe. Minarii Chantal Galenon, ministre des solidarités en charge de l’aménagement, avance que "l'opération va durer au moins 4 jours. On a prévu cette prise en charge car nous ne savons pas ce qui va arriver. Il s'agit de les protéger et de les nourrir pendant cette période au moins".

Minarii Galenon a tenu à rassurer sur la durée de la prise en charge des SDF • ©P.1ère

Si les intempéries persistent pour les prochaines semaines, les opérations de secours seront maintenues dans la plupart des communes…Pour Mahina, elle sera opérationnelle pendant 2 semaines encore.