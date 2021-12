J-5 avant Noël : affluence dans les magasins

Dernier dimanche avant Noël. Les familles affluent dans les magasins pour faire les courses. Avec la crise, le budget est plus restreint, mais il n'est pas question de faire l'impasse sur les cadeaux et le repas de Noël !

AT / MG •

C'est le 19 décembre et le jour J approche à grands pas. Un Noël en famille, ça se prépare... Il faut penser aux cadeaux mais aussi au repas ! Certains ont préféré venir sans leurs enfants, pour respecter leur budget et être plus rapides. Le passage en caisse est le moment le plus redouté.

Robert et sa famille se sont fixés un budget de 20 000 francs pour leurs courses. Sa femme et lui prennent le temps de bien choisir leurs produits, à des prix abordables. Comme eux, les familles n'ont pas hésité à troquer un dimanche au soleil pour un dimanche au supermarché.

Les familles risquent encore d'affluer dans les magasins jusqu'à Noël. Regardez le reportage de Ariihoe Tefaafana et Marcel Bonno :