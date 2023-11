Jeux du Pacifique 2023 : retour des premiers athlètes, les boxeurs et les rameurs sur le pied de guerre

Un premier groupe d'athlètes est revenu dimanche 26 novembre des îles Salomon où ils ont participé aux Jeux du Pacifique. Pendant ce temps, les autres disciplines poursuivent la compétition. Lundi débutent les épreuves d’athlétisme, de vaa, de boxe ou encore de touch rugby.

D.Chang / G.Tautu / MG •

C’est un défilé de médailles sous le regard fier de la famille et des amis…parmi les plus grosses récoltes, la fédération de natation ramène 28 titres avec cinq médailles d’or dont trois remportées par Naël Roux. "Je suis très très heureux d'être rentré. Je suis heureux pour le Pays. Je suis fier d'avoir représenté la Polynésie. Le secret de la victoire, c'est le travail. Je dédie ma victoire à ma grand-mère." exprime-t-il.

C’est le moment de relâcher la pression...Teraimatuatini Bopp dédie sa médaille d’or à sa maman qui l’a vue remporter un titre en bronze en 2019. Elle a du partir pendant son cursus sports études, alors que le temps lui était compté. "En 2019, au retour des Jeux du Pacifique, j'ai fait médaille de bronze et maman était là pour m'accueillir. Ensuite je suis retournée en France pour le sport-études et malheureusement en 2020 elle n'a pas pu venir m'accueillir parce-qu'elle était malade et quelques jours après mon retour" confie la jeune athlète, les larmes aux yeux.

Teraimatuatini Bopp dédie sa médaille d’or à sa maman au ciel. • ©DC / Polynésie la 1ère

D’autres sélections ont été particulièrement efficaces, comme celle du volley-ball qui realise le doublé. Cet exploit ne s’était pas reproduit depuis 2003. "On est très fiers des filles et des garçons malgré une préparation courte. Mais on a joué avec le coeur pour représenter dignement notre fenua et c'est ce qui nous a permis de ramener ces deux médailles d'or" répond Axel Vaki, entraîneur de la sélection de volleyball masculine.

Belle moisson de médailles aussi pour le tennis de table qui remporte sept médailles d’or sur dix tableaux. Pour ceux qui ne remportent pas l’or cette année, le retour n'en reste pas moins heureux.

À l’heure actuelle, Tahiti se place à la troisième place des nations, avec un totem de 86 médailles dont 22 d’or, 28 d’argent et 36 de bronze.

Place aux autres disciplines. Les épreuves de vaa se déroulent en ce moment. Les boxeurs débuteront leur combat le 28 novembre. L'équipe de taekwondo est attendue sur le tatami.

Team des boxeurs. • ©G.Tautu / Polynésie la 1ère

L’équipe de taekwondo composé de 13 athlètes dont deux combattants pour les Oceania face à l’Australie et la Nouvelle-Zélande. • ©G.Tautu / Polynésie la 1ère

L’équipe de rame est composée de 12 filles et 13 garçons, coachés par Philippe Bernadino. • ©G.Tautu / Polynésie la 1ère

Louis Provost dresse un bilan positif : "on avait tablé sur 17 médailles pour la première semaine. Aujourd'hui, on en a cinq de plus. Donc on a dépassé l'objectif et maintenant ce qu'on attend, c'est de nous rapprocher des 55 médailles d'or."