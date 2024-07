JO 2024. "Je suis bloqué avec de la nourriture que je dois livrer" : Les filtrages à Teahupoo en ont surpris certains

Partager :

Le filtrage a commencé à Teahupoo. Seules les personnes accréditées ou munies d'un laissez-passer peuvent circuler entre la mairie annexe et le PK 0. Gendarmes, militaires et policiers contrôlent toutes les voitures et les passants depuis samedi 20 juillet.

Samedi matin, Enrique est chargé de livrer des fruits et de la glace au bout de la route. Contrôlé à la mairie de Teahupoo par les forces de l'ordre, il ne peut pas aller plus loin... Muni du macaron pour son véhicule, il lui manque son laissez-passer individuel. Les deux sont nécessaires pour passer le barrage filtrant et continuer à rouler jusqu'à la plage du PK 0. "Je suis bloqué avec de la nourriture que je dois livrer pour la préparation, pour le staff, donc là on est vraiment embêtés" explique Enrique, qui attend depuis trente minutes dans le parking côté mer derrière la mairie. Aucun exception faite au barrage filtrant... Il faut être muni du macaron ET du laissez-passer individuel ou accréditation ! • ©Gilles Tautu / Polynésie la 1ère L'information circule depuis plusieurs semaines déjà : du 20 juillet au 05 août, impossible de dépasser la mairie de Teahupoo sans laissez-passer, afin d'assurer le bon déroulement des épreuves de surf des Jeux Olympiques. "C'est tout à fait normal : la gendarmerie m'a bloqué parce-que je n'avais pas de pass. On ne nous les a pas fournis à temps" signale-t-il. Depuis 5 heures du matin ce samedi, les gendarmes ne font aucune exception. Sans laissez-passer piéton à son nom, le livreur ne peut même pas continuer à pied. De toute façon, la glace fondrait. Le point de filtrage se situe à deux kilomètres du PK 0. Voilà à quoi ressemblent les laissez-passer des riverains. Ces deux jeunes filles vont pouvoir circuler librement entre la mairie et le PK 0 à pied ! • ©Gilles Tautu / Polynésie la 1ère L'Aranui, unique village olympique flottant, a passé sa première nuit au mouillage dans la baie de Vairao. Les premiers athlètes sont arrivés. 21 délégations sont attendues à Teahupoo. Les entraînements débutent dimanche tandis que la cérémonie d'ouverture des JO est prévu le 26 juillet à Atimaono. Les épreuves de surf elles, commencent le 27 juillet dans la passe de Havae, à condition que la météo soit au rendez-vous. Les jet-skis des waterpatrol aux couleurs de JO ! • ©Heidi Yieng Kow Les capitaines et waterpatrol qui seront sur le plan d'eau durant la période ont également pu récupérer leurs accréditations. Ils seront les seuls à pouvoir effectuer les transferts vers le spot de surf. Les bateaux portent désormais les couleurs de Paris 2024 • ©Heidi Yieng Kow / Polynésie la 1ère Pas de doutes, les JO sont bien là ! • ©Heidi Yieng Kow / Polynésie la 1ère

