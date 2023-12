JO 2024 - tour des juges : les associations toujours sceptiques, début des travaux ce lundi

Associations, Pays, État, maires et architectes se sont réunis dimanche 10 décembre à la mairie de Vairao pour discuter une dernière fois des travaux de la nouvelle tour en vue des épreuves de surf des JO 2024. Le nouveau projet allégé et de nouvelles techniques ont été présentées aux défenseurs du corail du bout de la route. Les associations restent sceptiques alors que les travaux débutent ce lundi 11 décembre.

Plus de quatre heures de discussions à la mairie de Vairao au sujet de la tour et des barges servant aux travaux dans un effort de vouloir trouver une solution commune... La tour en alluminium allégée aux caractéristiques quasiment identiques de celle en bois a de nouveau été présentée, ainsi que les nouveaux moyens mis en place pour accéder à la zone d'implantation et tous les arguments en faveur du projet. Les études techniques remettent bel et bien en cause la solidité de la tour en bois qui a tenu jusque-là. Si on n'installe pas de nouvelle tour, ce sont toutes les épreuves de la WSL qui sont menacées, d'après le gouvernement local et les études.

Une promesse de sécurité, de pérennité et un impact minime sur l'environnement... Les associations n'y croient toujours pas. "La tour n'a pas bougé depuis qu'elle est montée, est-ce que c'est vraiment une version allégée ? (...). Ils ont voulu aller en repérage et cela s'est super mal passé" exprime avec regrets Hitinui Levi, de l'association "Mata ara ia Teahupoo" en évoquant l'épisode de la barge. Vai Ara o Teahupoo qui fait entendre sa voix depuis le tout début pour protéger Teahupoo campe également sur sa position : "on craint qu'il y ait de la casse. Ils n'y sont allés qu'une matinée et ils ont cassé...on a retrouvé plein de morceaux de coraux. On les a gardés à la maison comme pièce à convictions. Ils ont même cassé les hélices de leur moteur !" lance Astrid Drollet, secrétaire de l'association.

Au sortir de cette réunion, Paris 2024 l'emporte : "non seulement les épreuves de surf auront lieu à Tahiti mais elles auront lieu à Teahupoo car c'est ce site qui a été choisi" a réaffirmé le haut-commissaire de la Polynésie Eric Spitz, dans notre journal télévisé du 10 décembre.

Dans un document envoyé dimanche soir aux rédactions, la présidence confirme cette décision. La réalisation des fondations en mer débute le 11 décembre et devrait se terminer le 23 février 2024. La tour en aluminium sera ensuite montée à partir du 26 février sur les fondations et ce jusqu'au 19 avril.

Dans ce contexte, le circuit pro de surf 2024 est aménagé : la compétition à Tahiti est prévue en mai et servira de test pour la nouvelle tour.