John Gabilou nommé chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres

John Gabilou a été nommé chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres par l’ancienne ministre nationale de la culture, Rima Abdul Malak. Le chanteur, âgé de 80 ans aujourd’hui, se dit reconnaissant, après une carrière musicale de plus de soixante ans. L’artiste a notamment voyagé en France, à New York, au Japon et en Angleterre pour partager son univers musical à travers des concerts. Rencontre chez lui à Vairao.

Raihei Nadjarian / Sandro Ly (mise en ligne : Kaline Lienard) •

On ne le présente plus, le timbre de sa voix suffit pour le reconnaître. John Gabilou, 80 ans, est nommé chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres, en 2022. Mais ce n'est que cette année qu'il apprend la nouvelle, puisqu'il reçoit enfin la lettre signée de la ministre nationale de la culture, Rima Abdul Malak. Une récompense prestigieuse qui vient couronner 61 ans de carrière musicale.

La lettre reçue par John Gabilou, avec presque deux ans de retard, qui le nomme chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres. • ©Polynésie La 1ère / Sandro Ly

L'artiste du fenua est reconnaissant : "Le haut-commissaire va me décorer ce mardi 18 juin. C'est un honneur pour moi et j'espère que le pays sera fier. Quand on donne cette nomination, ce n'est pas n'importe quoi. Elle est donnée aux gens qui font des lettres et des arts, ce n’est pas tout le monde qui fait ça. Et c'est peut-être parce que j'ai chanté dans le monde entier la langue française. C'est ça la francophonie."

À la fin des années 60, Gabilou, alors âgé de 23 ans, est sollicité par le guitariste Petiot. Il intègre le groupe des Barefoot Boys. Ils font fureur pendant deux ans au bar Léa, situé à Papeete. Cette passion pour la musique, l’artiste la doit à sa mère. "Ma mère était une grande chanteuse et une grande musicienne. Mais elle n'a pas pu faire ce qu'elle voulait faire. Et donc elle nous a faits nous, dix enfants, avec Rai Laughlin, mon papa. Lui était un peu acteur, très beau mec. Je pense que ça vient de là cette passion. Je ne sais pas moi tout ce qui est beau dans la vie. Et ça, je l'ai dans mon ventre. Je suis tellement sensible à tout. C'est pour ça que je disais tantôt, j'ai toujours aimé chanter de belles chansons." raconte John Gabilou.

Face à la mer chez lui à Vairao, John Gabilou s'inspire de la beauté qui l'entoure. • ©Polynésie La 1ère / Sandro Ly

1981 marque la consécration de sa carrière : le chanteur représente la France à l’Eurovision en Angleterre, où il interprète le titre "Humanahum", une performance qui lui vaudra la troisième place. il s'exprime à ce sujet : "Je trouve que c'est un score honorable, par rapport à la grippe que j'avais, j'étais très malade, j'ai dû attraper froid. Bon "oti hoia", c'est fait, troisième. On a vendu beaucoup de disques quand même. Je pense qu'on a atteint le million de disques vendus en France."

À 80 ans, Gabilou n’a toujours pas lâché sa guitare. D'autres projets musicaux le motivent encore. Son nouveau titre "Island Home" devrait sortir très prochainement.