Journée des droits des femmes, sous le signe des festivités

la lutte contre les inégalités est loin d'être terminée mais la journée de droits des femmes en Polynésie, est plutôt synonyme de festivités au féminin. Plusieurs communes ont choisi de célébrer cette journée à travers différentes manifestations. L'un des temps fort a réuni la gente féminine dans le hall de l'assemblée.

NS / HY •

Une belle coiffure, une jolie couronne, mais pas seulement, les femmes portent désormais haut leur combat pour l’égalité, qui passe forcément par la lutte contre les violences conjugales, en hausse de 26% l’an dernier. Autre problème, l'obésité. En Polynésie 40% de la population est obèse et la moitié sont des femmes, c'était ainsi l’occasion de tester son taux de glycémie pour savoir si l’on

fait augmenter les mauvais chiffres du diabète. Les activités de loisir étaient également au menu du jour, à travers des conférences sur la condition féminine et la place des femmes dans la société polynésienne.

A Arue, on a célébré la journée des droits des femmes en dégustant uru, manioc et ipo. Se faire plaisir faisait partie du programme : musique et danse, et cette fois-ci avec les hommes aussi.

Reportage Natacha Szilagyi, Sandro Ly et Hubert Liao