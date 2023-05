Judo : les cadets s'illustrent aux championnats de France

La sélection Tahitienne de judo a pris l'avion lundi pour participer aux championnats de France 2023 à Ceyrat, en Auvergne. Samedi 20 mai, nos cadets ont remporté deux titres et une médaille de bronze.

Polynésie la 1ère (MLMG) •

Premier jour de championnat et déjà trois médailles pour la Polynésie ! L'équipe cadette qui participait aux championnats nationaux de judo ce samedi 20 mai, en métropole, a remporté deux médailles d'or et une de bronze : Ambre Popoff (-44kg) et Alexandre Souillard (+90kg) arrivent tous deux premiers. Imihia Teumere, jeune passionnée des sports de combat, est quant à elle troisième dans la catégorie des moins de 70 kilos.

Beau palmarès donc pour les cadets. Le championnat continue le 21 mai, avec les espoirs de la sélection Tahitienne, qui ont poursuivi les entraînements au Judo Club des Puys.

Une belle opportunité pour ces jeunes sportifs Polynésiens, qui peuvent ainsi tester leur niveau au national mais aussi découvrir quelques jolis coins de France.