Jumelage des paroisses de Vairao et Huahine : un échange culturel enrichissant

Les paroisses protestantes de Vairao et de Tefarerii, à Huahine, sont jumelées. Plus de 200 fidèles échangent ainsi autour de leur foi bien sûr, mais aussi de la culture et des lieux emblématiques de leurs communes.

C’est une ferveur partagée, à l’heure du culte. La paroisse protestante de Vairao reçoit pour la première fois 110 paroissiens de Tefarerii, à Huahine. Tout au long de la semaine, les jeunes notamment, vont faire découvrir leur commune et partager leurs connaissances. "Quand on va à Teahupo'o, on va à la rivière...[qu'est-ce qui vous plaît le plus, le culte ou les sorties ?] euh, le sorties !", répondent Imivai 11 ans et Mihiani 10 ans. "Ca donne de la motivation, du courage et de la culture", avance le jeune Hitiarii 13 ans.

L’année dernière, la paroisse de Huahine avait reçu Vairao. Cette année, c’est donc le retour. Le programme de la semaine est déjà ficelé : à partir de demain, des activités et des visites et un grand spectacle de danse mercredi soir. "C'est l'occasion de valoriser nos sites emblématiques de la commune, ainsi que nos sources et rivières qui sont connues en partie", déclare Jonathan Tarihaa, président des jeunes de la paroisse de Vairao. "La plupart des jeunes gens de Huahine ne quittent pas leur île. Voir autre chose et surtout parler la langue polynésienne", ajoute Greg Tumarae membre de l’UCJG (Union Chrétienne des Jeunes Gens).



La Polynésie compterait environ 100 000 protestants, animés par une forte culture de réseau entre les 80 paroisses.