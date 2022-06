Affaire Ravel / Le Gayic : de 1 à 3 ans d'emprisonnement

Dans l'affaire de corruption, jugée le 14 juin dernier au tribunal correctionnel impliquant Bill Ravel, Cyril Le Gayic et Gaston Tetuanui, les peines vont de 1 an à 3 ans d'emprisonnement. Le délibéré a été rendu mardi 21 juin.

MG / MC •

Plus de dix ans après les faits, l'affaire de corruption impliquant l'homme d'affaires Bill Ravel, l'ancien secrétaire général de la CSIP Cyril Le Gayic et Gaston Tetuanui a été jugée le 14 juin 2022. Le délibéré a été rendu le 21 juin au tribunal correctionnel de Papeete.

Gaston Tetuanui est condamné à 1 an de prison avec sursis et Bill Ravel à 2 ans avec sursis. Quant à Cyril Le Gayic, il écope de la peine la plus lourde : 3 ans emprisonnement, dont 1 an ferme, une amende de 11 millions XPF et une interdiction d'exercer toute activité de commerce ou de gestion d'entreprise pendant 10 ans.