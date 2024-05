Kahu Tametona, danseur et préservateur de la danse de l’oiseau des Marquises, est décédé

Edgard Tametona, dit Kahu, s'en est allé. Originaire de Fatu Iva, il transmettait les pas de la danse de l'oiseau aux jeunes de l’île. Avec son départ, la communauté marquisienne perd un de ses grands piliers et passeur de savoir de la culture marquisienne.

L’homme oiseau s'est envolé vers sa dernière demeure. Il était l’un des grands conservateurs de cette danse typique de l’archipel. Chorégraphe réputé, Kahu était, avec d’autres, chargé de la chorégraphie du groupe de l’île lors du dernier Matavaa et des précédents.

Kahu transmettait les pas de cette danse aux plus jeunes... • ©Aiata Tarahu / Polynésie la 1ère

Pilier de la culture marquisienne, il s'est évertué sa vie durant, à transmettre et perpétuer la danse de l'oiseau. "Notre beau Manu de Fatu Iva, notre regretté Kahu" décrivent les membres du comothe sur la page facebook du Matavaa.

Kahu était engagé avec ferveur dans la vie politique, sociale et culturelle des îles Marquises, et plus particulièrement de Fatu Iva, "sa renommé dépasse largement les frontières" est-il écrit dans la publication hommage.