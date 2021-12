Kealohilani Lai-Pommier, première femme pilote de ligne formée localement

Elle deviendra peut-être un modèle de réussite pour beaucoup : Kealohilani Lai-Pommier, est la première femme pilote de ligne formée localement ! C'est possible depuis janvier 2020, car les études en métropole à l'étranger sont longues et coûteuses.

DC / AT / MG •

La piste de Tahiti Faaa est le terrain d’entraînement de Kealohilani Lai-Pommier. Elle devient la première femme pilote formée localement après cinq ans de formation. Kealohilani passe depuis ses 18 ans, tous les diplômes théoriques et pratiques nécessaires : le CPL (Commercial Pilot Licence), le MEP, l’IR/ME et le MCC. L’investissement est conséquent - entre 8 et 10 millions cfp. Mais une fois acquises, ces certifications permettent d’entrer dans toutes les compagnies aériennes locales.

Depuis 2020, il est possible de se former localement à ce métier, ce qui évite les études longues et coûteuses dans l'hexagone et à l'étranger.

Regardez le reportage de David Chang et Nicolas Suire :