Kid reporters - saison 3, épisode #8 : Les dauphins

Découvrez le monde mystérieux du plus malicieux des mammifères avec les Kid reporters, samedi 26 novembre à 17h40 sur La 1ère.

Il semble toujours sourire, est très sociable, joueur… De quel animal s’agit-il ? Le dauphin bien sûr ! Nos kid reporters vous emmènent à leur rencontre avec Agnès de l’association Mata Tohora et Baptiste de Tahiti Ocean Explorer.

Le dauphin à long bec, le plus petit des dauphins

Les dauphins à long bec (Stenella longirostris) font partie de la grande famille des cétacés, qui comprend aussi les baleines, les cachalots, les marsouins… Il est relativement petit : 1m80 - 2 mètres pour un poids d’environ 75 Kg, et les bébés mesurent 50 cms. Il est très difficile de reconnaître les mâles des femelles, excepté sous le ventre la femelle a deux fentes, le mâle une seule. En fonction des espèces, la longévité varie. Un dauphin a un long bec vit une vingtaine d’années.

Une très bonne vue et une très bonne ouïe

Comme les baleines, les dauphins régulent très bien la vision à l’air et dans l’eau grâce à une petite couche de graisse sur l’œil, comme s’ils portaient un masque dans l’eau.

Les dauphins entendent également très bien et communiquent beaucoup entre eux. Et comme le son se répand 5 fois plus vite dans l'eau que dans l'air, ils peuvent communiquer à plusieurs kilomètres de distance. Ils utilisent trois sons différents : les sons pulsés, les sifflements, mais aussi les clics d’écho-location. Ce dernier ne sert pas à la communication, mais il est très important. Il lui permet de repérer son espace et repérer les proies. C’est un sonar. Au départ, le dauphin émet des sons graves, allant loin et dans un large périmètre, lui permettant d'obtenir une vision floue des obstacles. Afin de préciser une image, il émet des ultrasons. Il envoie ces ondes grâce à son melon. Lorsque l’onde atteint sa proie ou un élément de son environnement, elle rebondit et revient vers l’émetteur. L'écho de retour est capté par l’os de sa mâchoire inférieure, transféré à son oreille interne qui transmet l’information au cerveau.

Une vie sédentaire bien réglée

Contrairement aux baleines qui migrent chaque année, les dauphins à long bec sont sédentaires, ils aiment vivre en famille et forment des communautés de plusieurs dizaines voire centaines de dauphins.

Leur emploi du temps est bien réglé : le matin, ils se reposent bien groupés, dans les baies, à l’écart des prédateurs comme les requins. Le repos chez les dauphins correspond au sommeil pour nous. Mais les dauphins sont toujours obligés d’avoir une partie de leur cerveau qui fonctionne pour rappeler aux poumons de respirer et donc remonter à la surface pour prendre de l’air. C’est pour cette raison qu’on les voit toujours en déplacement. Et les bébés, jamais loin de leur maman pendant les deux premières années de leur vie, une maman qui les allaite un à trois ans, mais dès 3 mois, le petit va diversifier son alimentation en la complétant par du poisson.

Lorsqu’ils commencent à se réveiller, on les voit bouger, faire des sauts, des vrilles. Un dauphin à long bec peut sauter à 3m de haut. En fin de matinée, ils partent en mer, ils vont pêcher toute la nuit des petits poissons, des calamars, puis ils reviennent dans la passe, dans la baie pour se mettre à l’abri.

La Polynésie, un paradis pour les dauphins

En Polynésie, pour mieux les protéger un sanctuaire des mammifères marins est en place depuis 20 ans cette année. Il est l’un des plus grands sanctuaires au Monde avec une surface océanique de 5 millions de km2. Ainsi, le harcèlement, la capture, la chasse sont strictement interdits.

Il est important également de respecter les règles d’approche, ralentir se placer à minimum 30 mètres, et s’arrêter. Ensuite c’est le dauphin qui choisira s’il veut venir nous voir ou pas. S’il se sent en sécurité, le dauphin d’un naturel joueur et curieux n’hésitera pas à s’approcher. Il apprécie également nager et sauter dans les étraves des voiliers.

Présentatrice Kid reporters :

Vaianitea JUVENTIN

Kid reporters :

Carlos TERAKAUHAU

Clara SAYEGH

Eimeo ITIER

Eline ITIER

Imivai TIORI

Gabriel DAGUIN

Heremoana GOULET

Mihivai TIORI

Romy TOURNADE-ALLETRU

Personnes interviewées par ordre d’apparition dans le reportage :

Agnes BENET, océanologue, directrice et fondatrice de l’association MATA TOHORA

Baptiste LE BOUIL, Tahiti Ocean Explorer / Tahiti Dive Management

Remerciements :

DIREN, Direction de l’environnement de Polynésie, Miri TATARATA Directrice, Fanny MARTRE cellule biodiversité - milieu marin

L’équipe de Tahiti Ocean Explorer - Tahiti Dive Management qui nous a emmenés à bord de leur bateau lors de nos différents tournages

Un grand merci également à Agnès Benet MATA TOHORA, Julien ANTON de Tahiti Ocean Explorer – Tahiti Dive Management et Jean-Luc REIG de la DGEE pour leurs extraits d’images sous-marines de dauphins

Katharina PILASKI, Karen ALLETRU et Carole SAYEGH qui nous ont accompagnés pendant les tournages et Dorothée NEISEN pour son accueil lors de l’enregistrement des voix off

Un apprentissage grandeur nature avec les kid reporters • ©Kid reporters

Les dauphins de Tahiti • ©Kid reporters