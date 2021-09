Kid reporters saison 3, pour les enfants en soif de connaissances !

Les Kid reporters reviennent avec de nouveaux reportages ! Ils vous donnent rdv tous les dimanches à 18h00 et le mercredi à 13h50 sur Polynésie la 1ère. Les enfants se glissent dans la peau de journalistes ! Chaque semaine, un thème différent est abordé.

Kid reporters, ce sont des reportages réalisés par les enfants pour les enfants (mais aussi pour les grands !) sur des thèmes très variés : environnement, découverte de métiers, culture, sport, sciences...

Près de 400 enfants ont déjà participé ! Ils ont entre 6 et 11 ans, ils se sont inscrits via la page facebook des Kid reporters ou ont eu la chance de faire partie des classes sélectionnées par le Ministère de l’éducation pour suivre la formation Kid reporters !

Ainsi, Hélène Leroyer, journaliste, conceptrice et réalisatrice des Kid reporters, invite les enfants à se glisser dans la peau de vrais journalistes de terrain ! Ils sont associés de bout en bout à la réalisation du reportage : preparation, tournage, enregistrement des voix off…

Ils découvrent un métier, s’intéressent au Monde qui les entoure, apprennent à chercher et analyser l’information... C’est aussi l’occasion de travailler la confiance en soi, la prise de parole, comment se faire comprendre par tous et partager une information

Les Kid reporters vous attendent chaque dimanche avant de dîner à 17h45 sur Polynéie 1ère.

Retrouvez aussi toutes les émissions saisons 1 et 2 en replay sur le site de Polynésie 1ère et la chaîne Youtube des Kid reporters

Ces vidéos peuvent également servir de support pédagogique pour les enseignants, puisque de nombreux thèmes abordés dans les Kid reporters font partie des programmes scolaires.

Une saison 3 pleine de nouveautés…

Pour cette saison 3, les Kid reporters ont choisi des sujets tout aussi variés que passionnants : les dents et les caries, le métier d’artiste-peintre, la bande-dessinée, les piles et les batteries, le orero, le parcours de l’eau de la source au robinet puis les eaux usées, la sculpture sur bois et pierre fleurie, le moustique, le rire et le métier d’humoriste, le métier de musicien, le changement climatique, l’artisanat polynésien, le métier d’archéologue…

Mais aussi, vous verrez que nos présentateurs Outurau et Tamatika – qui ont bien grandi - ont laissé leur place à quatre nouveaux visages : Atea, Haukea, Haumatai et Vaianitea.

Pour le premier numéro de cette saison 3, Vaianitea nous présentera l’émission sur les dents et les caries. Idéalement après chaque repas, et surtout le soir, il ne faut pas oublier de se brosser les dents !

Pourquoi ? Qu’est-ce qui se passe si on ne les lave pas ? Nos kidreporters ont mené l’enquête auprès des dentistes de la prévention bucco-dentaire de Polynésie.